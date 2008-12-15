УЄФА покарала Алієва

10:11, 15 грудня 2008
Спорт
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Зараз футболіст у відпустці

Видалення з поля і подальша поведінка півзахисника Олександра Алієва в поєдинку групового турніру Ліги чемпіонів «Арсенал» (Лондон) – «Динамо» (Київ) було одним з питань чергового засідання контрольно-дисциплінарного Комітету УЄФА. Його рішення було наступним: дискваліфікувати Алієва від участі в турнірах під егідою УЄФА на два матчі, повідомляє прес-служба ФК «Динамо» (Київ).

Перший поєдинок - у Києві проти «Фенербахче» - Олександр вже пропустив. Також 23-річний півзахисник буде глядачем під час першого матчу 1/16 фіналу Кубка УЄФА, суперника в якому «Динамо» дізнається наприкінці тижня.

Зараз же Алієв перебуває у відпустці, відпочиваючи і відновлюючись після операції на пахових кільцях.

 

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