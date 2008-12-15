Ювентус і Мілан забили шість голів на двох

"Ювентус" переміг "Мілан" в центральному матчі 16-го туру чемпіонату Італії з футболу. Зустріч, що відбулася пізно увечері 14 грудня в Туріні, завершилася з рахунком 4:2 на користь "Ювентуса". Завдяки цій перемозі команда з Туріну набрала 33 очки і вийшла на друге місце в турнірній таблиці, повідомляє Reuters.

У складі "Ювентуса" голи забили Алессандро Дель П`єро (з пенальті), Джорджо К’єлліні і Амаурі (двічі), а у "Мілана" відзначилися Пато і Массімо Амброзіні. Український форвард "Мілана" Андрій Шевченко відіграв весь другий тайм.

Лідером чемпіонату Італії як і раніше є "Інтер" (39 очок). 14 грудня команда Жозе Моурінью перемогла "К’єво" (4:2). Третє-четверте місце ділять "Наполі" і "Мілан" (по 30 очок).

Лента.ру