Українець став восьмиразовим чемпіоном Європи

Українець Сергій ЛЕБІДЬ став восьмиразовим чемпіоном Європи з кросу, що завершився 14 грудня в Брюселі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації легкої атлетики України, тактика, яку наш співвітчизник планував застосувати на 10-кілометровій трасі, знову спрацювала - свою восьму перемогу дніпропетровський кросмен здобув потужним фінішним спуртом.

В командному заліку чоловіча команда України виборола шосте місце.

Нагадаємо, що із 15-ти чемпіонатів Європи з кросу, які проводилися за всю історію легкої атлетики, С.ЛЕБІДЬ брав участь в усіх із них, а переміг вже більше, аніж у половині. Ще минулого року за свої надбання на європейських кросових трасах спортсмен потрапив до «Книги Рекордів Гіннеса».