Рахман таки здивував Кличка

Чемпіон світу за версіями WBO і IBF в суперважкій вазі українець Володимир Кличко, який переміг напередодні технічним нокаутом в сьомому раунді американця Хасима Рахмана, прокоментував підсумки бою.

«Рахман, в цілому, показав хороший бокс. Єдине, що стало для мене сюрпризом, – він був набагато повільніший, ніж ми очікували. Проте, у Рахмана хороший лівий джеб, він дуже досвідчений боєць, незважаючи на те, що швидкість у нього була невисока. Між раундами я чув, як він у своєму кутку повторював: «Я втомився, я втомився». Американець чекав моменту, щоб мене нокаутувати, але оскільки він діяв поволі, то швидко видихався. Рахман повинен був розуміти, що боксує з кращим на сьогоднішній день суперважкоатлетом світу», – цитує Кличка-молодшого Sports.ru.