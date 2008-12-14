Леннокс Льюїс: повернуся на ринг заради переможця бою Кличко-Кличко

Британський боксер Леннокс Льюїс був одним з відвідувачів "SAР-Arena" в німецькому Манхаймі, які спостерігали за поєдинком Володимира Кличка і Хасима Рахмана, повідомляє АР.

У один з моментів Леннокс Льюїс і Віталій Кличко опинилися на трибуні поряд, і декілька хвилин приятельськи спілкувалися і ділилися враженнями від боксерського шоу. Німецький телеканал "RTL" на ділове запрошення якого Льюїс прибув до Німеччини показав інтерв`ю, в якому британець спростував інформацію про своє можливе повернення на ринг.

"Я пішов шість років тому, і я не хочу говорити про своє повернення. Кожний з нас живе у свій час і добивається своїх перемог. Мій час залишився у минулому, мій час співпав з часом великих Тайсона і Холіфілда. Розмови про повернення великих боксерів пов`язані з браком нових осіб, нових сильних і перспективних спортсменів. Мабуть бажаючи привернути увагу, зробити рекламу, врятувати згасаючий інтерес і згадують про тих, хто вже завершив кар`єру... Якщо ви вимагаєте від мене прогнозів і обіцянок, то я скажу так. Я напевно повернуся на ринг тоді, коли брати Клички проведуть бій між собою. Ось тоді я повернуся щоб зустрітися з переможцем бою Віталія і Володимира Кличко" - відбувся жартами Леннокс Льюїс.

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