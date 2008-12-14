Володимир Кличко розбив «Скелю» (фоторепортаж)

У Манхаймі (Німеччина) відбувся поєдинок, в якому українець Володимир Кличко, який володіє титулами чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями IBF/IBO/WBO, бився з претендентом зі США Хасимом Рахманом (прізвисько - Скеля). Український боксер-важкоатлет переміг американця, захистивши свої титули, повідомляє «Дело».

Володимир почав бій у своєму фірмовому стилі - тримаючи супротивника на дальній дистанції і працюючи джебом. Кличко упевнено перегравав Рахмана в усіх компонентах, впродовж п`яти раундів упевнено набираючи очки.

У шостій трихвилинці Володимиру вдалося відправити свого опонента у нокдаун, проте розвинути свій успіх до нокауту в цьому раунді Кличко не зумів.

Розв`язка настала в сьомому раунді - після чергової атаки Володимира в справу втрутився рефері, який зупинив поєдинок зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Фото Reuters і АР