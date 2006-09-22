Тарасюк у Нью-Йорку підтримав Кличка

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК 21 вересня у Нью-Йорку взяв участь у презентаційному заході на честь відомого українського боксера Володимира Кличка.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, зазначивши, що В.КЛИЧКО 11 листопада у двобої з американцем Келвіном БРОКОМ захищатиме титул чемпіона світу на рингу „Madison Square Garden”.

Б.ТАРАСЮК привітав В.КЛИЧКА та побажав йому перемоги у майбутньому двобої.