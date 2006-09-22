Тарасюк у Нью-Йорку підтримав Кличка
18:29, 22 вересня 2006Спорт
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На 11 листопада призначений бій з К.Броком
Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК 21 вересня у Нью-Йорку взяв участь у презентаційному заході на честь відомого українського боксера Володимира Кличка.
Про це УНІАН повідомив речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, зазначивши, що В.КЛИЧКО 11 листопада у двобої з американцем Келвіном БРОКОМ захищатиме титул чемпіона світу на рингу „Madison Square Garden”.
Б.ТАРАСЮК привітав В.КЛИЧКА та побажав йому перемоги у майбутньому двобої.
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