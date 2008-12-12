"Євро-2012 без України неможливе... Все. Крапка"

Польська влада запевняє, що Польща планує провести Чемпіонат Європи з футболу 2012 року виключно разом з Україною, а також декларує готовність надати допомогу у разі виникнення проблем із підготовкою до чемпіонату в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою виступили прем’єр-міністр країни Дональд ТУСК, міністр спорту та туризму Марчін ДЖЕВЄЦЬКІ, представники польської футбольної федерації PZPN та компанії PL 2012, що координує підготовку Польщі до чемпіонату.

«Проєкт Євро-2012 є спільним польсько-українським», - заявив Д.ТУСК, який зараз перебуває на саміті Євросоюзу у Брюсселі.

Він не став детальніше коментувати слова президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ про можливість проведення Євро-2012 лише у Польщі, підкресливши, що «поляки є відповідальними партнерами».

Міністр спорту також категорично відкинув можливість самостійного проведення чемпіонату Польщею. «Не беру до уваги організацію Євро-2012 без України... Все. Крапка», - сказав він на прес-конференції у Варшаві.

М.ДЖЕВЄЦЬКІ відзначив прогрес, який побачив в Україні в питанні підготовки до Євро-2012, під час свого візиту 8 грудня. »Я міг на власні очі переконатись, що прогрес є значний», - додав він.

Він також запевнив, що Польща планує допомогти Україні у разі виникнення будь-яких проблем з підготовкою організації чемпіонату.

Федерація PZPN у спеціально оприлюдненій заяві також підтвердила незмінність своєї позиції. «Федерація футболу України була, є і залишиться єдиним партнером у підготовці до Євро-2012», - сказано в повідомленні.

Прес-секретар компанії PL 2012 Катажина МЕЛЛЕР нагадала TVN24, що президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС був ініціатором подання спільної заявки нра проведення Євро-2012. Вона також додала, що думка М.ПЛАТІНІ не є офіційною позицією УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня президент УЄФА М.ПЛАТІНІ заявив польській газеті “Dziennik”, що Польща може самостійно провести Євро-2012, якщо Україна вчасно не реконструює НСК «Олімпійський» в Києві.

Водночас, за даними «Німецької хвилі», 10 грудня М.ПЛАТІНІ після наради щодо підготовки українців з поляками до проведення Євро-2012 в швейцарському Ніоні висловив «цілковиту впевненість» в тому, що чемпіонат відбудеться в Україні та Польщі.