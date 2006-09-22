Ющенко взяв кермо в свої руки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на набережній Ялти взяв участь у відкритті етапу міжнародного ралі "Кубок Європи", який цього року проходить під назвою Yalta Nemiroff Rally 2006.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «етап Кубка Європи – висока честь, як для Ялти, так і для України, це чергове визнання як частини європейського спортивного простору, можливість для наших гостей познайомитися з Україною».

Також В.ЮЩЕНКО додав, що «Україна і український народ завжди були творцями європейської історії... Цей захід є маленьким внеском у європейське значення України».

"Ці заходи ще раз показують роль спорту в українському житті", – додав Президент.

В.ЮЩЕНКО сам сів за кермо першого автомобіля і відкрив гонку.

Також разом з учасниками змагань В.ЮЩЕНКО вшанував пам`ять загиблих на шахті ім. Засядька. За інформацією організаторів, гонщики передадуть частину призового фонду сім`ям загиблих.

Як зазначив голова організаційного комітету Yalta Nemiroff Rally, губернатор Запорізької області Євген ЧЕРВОНЕНКО, в Yalta Nemiroff Rally 2006 беруть участь 56 екіпажів гонщиків із Швеції, Болгарії, Туреччини, Литви, Грузії, Білорусі, Молдови, Росії, а також кращі ралійні екіпажі України.

Також Є.ЧЕРВОНЕНКО сказав, що в 2006 році вдвічі збільшено бюджет міжнародного ралі Yalta Rally 2006 і призовий фонд, порівняно з 2005 роком.

Спеціальний гість змагань – легендарний «літаючий фін», чотирикратний чемпіон ралі «Париж-Дакар», депутат Європарламенту Арі ВАТАНЕН, який висловив сподівання, що «ваша демократія процвітатиме так, як і ралі».

У прес-конференції з нагоди відкриття Yalta Nemiroff Rally 2006 взяли участь понад 160 журналістів із дев`яти країн.

Організаторами ралі виступили Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту, Автомобільна федерація України, проект "Червоненко racing", компанії Nemiroff, Coca-Cola Ukraine (енергетичний напій burn), Торговий дім "НИКО", ВАТ "Укрнафта", мережа ресторанів "Козирна карта” телеканал 1+1 та інші.

Як повідомляв УНІАН, з 22 по 24 вересня в Криму під патронатом Президента України пройде етап міжнародного ралі "Кубок Європи", який цього року проходить під назвою Yalta Nemiroff Rally 2006.

Ралі в рамках проекту "Червоненко racing" проходитиме в місті Ялта - траси біля гори Ай-Петрі, селища Лівадія і на трасах біля м. Алушта.

У 2006 році організатори в партнерстві з компанією Nemiroff ставлять перед собою мету - зробити Yalta Nemiroff Rally етапом Чемпіонату світу з ралі.

У 2005 році з 23 по 25 вересня тільки в перший день Yalta life rally 2005 стартували 35 екіпажів, більшість з яких українські екіпажі, а також екіпажі з Росії, 3 - з Білорусі, по екіпажу з Литви, Грузії і Швеції.

Бюджет першого етапу кубка Президентів, етапу Чемпіонату України з авторалі Yalta life rally 2005 обійшовся його організаторам приблизно в 500 тис. доларів.

Загальна дистанція ралі - близько 600 км, з яких 170 км залікових швидкісних ділянок від Севастополя до Алушти.