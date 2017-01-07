Українець зробив шалений ривок на Кубку світу з біатлону

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Гонка переслідування на етапі Кубка світу в морозному німецькому Оберхофі завершилася впевненою перемогою короля біатлону Мартена Фуркада. Француз після четвертого вогневого рубежу випереджав суперників майже на півтори хвилини і дозволив собі фінішний відрізок проходити легко, попутно роздаючи повітряні поцілунки глядачам.

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Феноменальний ривок зробив в гонці українець Артем Прима. Наш біатлоніст після спринту був лише 57-им, але точна стрільба (лише два промахи на чотирьох рубежах), швидкий хід і помилки суперників дозволили йому в гонці переслідування финішувати в топ-10. Вперше в цьому сезоні Прима став дев'ятим. Відзначимо також 13-е місце українця Володимира Семакова. А лідер нашої збірної Сергій Семенов, на жаль, не впорався з вітром. Сім промахів відсунули українця на підсумкове 29-е місце.