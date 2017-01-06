Тренер "Шахтаря" не відпустить бразильця Тайсона взимку

Він підтвердив, що "Порту" цікавиться гравцем. Раніше повідомлялося, що "дракони" готові заплатити 5 мільйонів євро, тоді як transfermarkt оцінює бразильця у 12 мільйонів, пише Проспорт.

"Позиція представників гравця зрозуміла, враховуючи, що його контракт закінчується. Вони вважають, що "Шахтар" може в підсумку поступитися. Втім, я впевнений, що принаймні до червня цього не станеться. Я маю намір зберегти Тайсона. І також анітрохи не збираюся принижувати його внесок в успіхи команди. Крім цього, португальським клубам буде важко платити Тайсону більшу зарплату, ніж він отримує в "Шахтарі", - сказав Фонсека, якого цитує Noticiasaominuto.com.

Тайсон грає за "Шахтар" з 2013 року. За цей час він провів 150 матчів і забив 26 голів.