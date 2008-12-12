Загинув капітан молодіжної збірної України з футболу (фото)

Внаслідок ДТП загинув капітан молодіжної збірної України з футболу, гравець дніпропетровського ФК «Дніпро» Максим Пашаєв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, неподалік містечка Градизьк Полтавської області, повертаючись на власному автомобілі з Києва, М.Пашаєв не впорався з керуванням і потрапив у аварію.

М.Пашаєв у збірних різних вікових категорій провів майже 100 матчів, завоювавши місце в основному складі «Дніпра».

У пам`ять про капітана у наступному циклі молодіжної першості Європи футболка української збірної із п’ятим номером залишатиметься за М.Пашаєвим, йдеться у повідомленні.