Загинув капітан молодіжної збірної України з футболу (фото)
13:54, 12 грудня 2008Спорт
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Максим Пашаєв грав за Дніпро
|Максим Пашаєв. Фото з сайту ФК "Дніпро
Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, неподалік містечка Градизьк Полтавської області, повертаючись на власному автомобілі з Києва, М.Пашаєв не впорався з керуванням і потрапив у аварію.
М.Пашаєв у збірних різних вікових категорій провів майже 100 матчів, завоювавши місце в основному складі «Дніпра».
У пам`ять про капітана у наступному циклі молодіжної першості Європи футболка української збірної із п’ятим номером залишатиметься за М.Пашаєвим, йдеться у повідомленні.
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