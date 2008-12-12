Платіні вперше заявив, що Євро-2012 в України можуть забрати

Польща може самостійно провести матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, якщо у Києві не буде вчасно реконструйовано НСК «Олімпійський», заявив президент Європейської футбольної асоціації UEFA Мішель ПЛАТІНІ польській газеті «Dziennik».

«Окрема справа – це Київ. Якщо це місто не встигне зі своїм стадіоном, то існує така можливість, що Євро відбудеться тільки у Польщі»,- сказав М.ПЛАТІНІ.

«Dziennik» відзначає, що М.ПЛАТІНІ вперше відкрито заявив про можливість проведення Євро-2012 лише у Польщі.

В інтерв’ю газеті, опублікованому сьогодні, 12 грудня, він також відкинув можливість проведення чемпіонату Польщі разом з Німеччиною.

«Німці? Тільки тоді, коли на місці Національного стадіону у Варшаві у червні 2012 року будуть бульдозери. А це, швидше за все, неможливо», - сказав М.ПЛАТІНІ.

Він також наголосив на важливості Євро-2012 для розвитку футболу на Сході. «Євро-2012 може стати найкращим чемпіонатом за останні роки і великим шансом для вас. Футбол на Сході може розвинутись до рівня, про який ви навіть не мріяли»,- сказав М.ПЛАТІНІ.

Як відомо, Польща та Україна у квітні 2007 року виграли право спільного проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.