У Сумах готуватимуть олімпійський резерв України з футболу

У Сумах створено міську комунальну установу «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву Михайла ФОМЕНКА з футболу».

Таке рішення ухвалила Сумська міська рада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, депутати затвердили штатний розклад школи в кількості 33,5 одиниці.

Шістдесятирічний М.ФОМЕНКО - один із кращих гравців і тренерів в історії Сумщини. Як гравець він був триразовим чемпіоном СРСР, дворазовим володарем Кубка СРСР, переможцем Кубка кубків і Суперкубку УЄФА 1975 року, бронзовим призером Олімпіади 1976 р. А як тренер М.ФОМЕНКО став чемпіоном і володарем Кубка України 1993 р., заслуженим тренером України, заслуженим працівником фізичної культури і спорту України.

За роки тренерської роботи М.ФОМЕНКО тренував київське «Динамо», «Кривбас», «Верес», ЦСКА-Борисфен, «Металіст», запорізький «Металург» і сімферопольську «Таврію». Крім того, у різний час очолював збірні Іраку і Гвінеї.