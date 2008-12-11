Новий донецький стадіон гарантує безпеку

У Донецьку на стадіоні «Донбас Арена», будівництво якого триває, безпека повністю відповідатиме найвищим вимогам УЄФА, що висуваються до п`ятизіркових стадіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону «Донбас Арена», забезпечувати порядок у будівлі і в прилеглому до нього парку буде координаційний центр, куди ввійдуть співробітники МВС, МНС і обласного відділу охорони здоров’я.

У приміщенні «Донбас Арени» створять так званий зал відеоспостереження, куди сходитиметься інформація від підготовлених за спеціальною програмою стюартів і супервайзерів. Крім того, на всьому стадіоні буде встановлено датчики, сигналізація й більш як 300 камер відеоспостереження. Тому людей у міліційній формі на стадіоні практично не побачиш, наголосили в прес-службі.

Але всім уболівальникам, перш ніж потрапити на трибуну, доведеться пройти через контрольно-пропускний пункт із спеціальним турнікетом. На відвідувачів, які викликали підозру у охорони, чекає ручний огляд.