Блохін може опинитися в Саудівській Аравії

Стало відомо про те, що послугами українського фахівця Олега Блохіна, який відпочиває цими днями в Трускавці, цікавляться декілька клубів, серед іншого і з азіатського континенту. Керівництво футбольного клубу "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії має намір найближчим часом вступити в переговори з екс-тренером "Москви" і збірної України Олегом Блохіним. У разі їх успішного завершення, український фахівець, що має досвід роботи із зарубіжними командами, вперше спробує свої сили в одній з близькосхідних країн, повідомляє "Спорт-Экспресс". От як прокоментував цю інформацію сам Олег Блохін: "Я чув про інтерес, який проявляє до мене команда "Аль-Ахлі". Проте конкретної пропозиції з Саудівської Аравії ні мені, ні моєму агентові Шандору Варзі не надходило. Якщо ж це відбудеться, ми готові її розглянути разом з іншими варіантами".