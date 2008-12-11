Гол Єременка у ворота Фенербахче (відео)

Майстерний пас від Мілевського

Як повідомляв УНІАН, вчора в матчі завершального туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" з мінімальним рахунком обіграло турецький "Фенербахче" і тепер продовжить боротьбу в розіграші Кубка УЄФА. Єдиний гол в матчі на 20-ій хвилині забив Роман Єременко. Get the Flash Player to see this player. Відео з сайту Про Футбол

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