Гол Єременка у ворота Фенербахче (відео)
10:58, 11 грудня 2008Спорт
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Майстерний пас від Мілевського
Як повідомляв УНІАН, вчора в матчі завершального туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" з мінімальним рахунком обіграло турецький "Фенербахче" і тепер продовжить боротьбу в розіграші Кубка УЄФА.
Єдиний гол в матчі на 20-ій хвилині забив Роман Єременко.
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