Сьомін: давайте просто визнаємо успіх українського футболу

Головний тренер київського «Динамо» Юрій Сьомін вчора на післяматчевій прес-конференції прокоментував:

гру з «Фенербахче» і вихід в Кубок УЄФА

«Гра була дуже складною, адже на кону стояв вихід до Кубку УЄФА. Ми приділили багато уваги оборонним діям. Дуже багато було проблем з визначенням складу, оскільки була велика група гравців, які не могли сьогодні грати. Втім, ті, хто зміг вийти на поле, відіграли відмінно, при повній самовіддачі і виконанні тих завдань, про які домовлялися.

Ми задоволені перемогою і закінчуємо рік на хорошій ноті. Необхідно підкреслити, що три українські команди вийшли у весняну частину Кубка УЄФА. Користуючись нагодою, хотів би привітати «Металіст» і «Шахтар» з успіхом. Цей факт багато в чому говорить про силу нашого чемпіонату».

головні напрями роботи «Динамо» в міжсезонні

«В першу чергу, футболістам необхідно відпочити, оскільки рік видався дуже важким. По-друге, треба відновити травмованих гравців. Це поки що найважливіше.»

чого не вистачило, щоб продовжити виступи у Лізі чемпіонів

«Трохи не вистачило досвіду. Досвіду мікроепізодів, які ми програли. Також не вистачило об`єктивності і успіху. Всі ви бачили матч в Лондоні. У моменті, коли забивався м`яч у наші ворота, гравець зупинив м`яч рукою. В Україні за таку помилку суддю б дискваліфікували! У Києві лондонці також забили нам з порушенням правил – з офсайду. Ще нам не вистачило уваги на останніх хвилинах.

Втім, ми дуже гідно грали з кращими командами Європи. Хто пише, що «Арсенал» грав з нами другим складом, хай подивляться, який склад у них основний, а який – ні. Лондонці грали і з нами, і з «Челсі» практично одним складом. Отже давайте просто визнаємо успіх українського футболу. Ще раз хотів би подякувати вам, журналістам, але хотілося б відчувати від вас підтримку, а не тільки слухати критику», - цитує Сьоміна прес-служба ФК "Динамо Київ".