Секретаріат Президента обіцяє допомогти хокейному клубу “Сокіл”

Секретаріат Президента обіцяє допомогти з фінансовим забезпеченням хокейному клубу “Сокіл” (Київ).

Як передає спортивне інтернет-видання Champion, у четвер відбулась зустріч головного тренера “Сокола” Олександра СЕУКАНДА і генерального менеджера клубу Василя ФАДЄЄВА з керівником служби гуманітарної політики Секретаріату Маркіяном ЛУБКІВСЬКИМ.

В.ФАДЄЄВ розповів, що під час зустрічі М.ЛУБКІВСЬКИЙ передав їм слова Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що він підтримує український хокей. Також керівник гуманітарного відомства Секретаріату пообіцяв зайнятися проблемами клубу, знайти для команди солідного спонсора, а також домовитись про збереження команди на бюджетному фінансуванні Києва, як це було раніше.

За словами В.ФАДЄЄВА, зараз “Сокіл” немає достатнього фінансування з міського бюджету, а для повноцінного функціонування команди та боротьби за призові місця у відкритому чемпіонаті Білорусі клубу потрібні 5 млн. гривень на рік.

У травні О.СЕУКАНД мав зустріч з В.ЮЩЕНКОМ, у ході якої Президент обіцяв свою допомогу.

Раніше “Соколом” опікувався колишній мер Києва, президент Федерації хокею Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО і команда мала регулярне фінансування з міського бюджету, однак новобраний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після свого приходу до влади відмовився підтримувати клуб.