У Нью-Йорку назвали дату поєдинку між Кличком і Броком

11 листопада Володимир КЛИЧКО проведе бій на захист титулу чемпіона світу з боксу за версіями IBF і IBO проти американця Кальвіна БРОКА.

Як повідомляє офіційний сайт братів Кличко, про це повідомили на прес-конференції в Нью-Йорку учасники двобою.

Кожен з боксерів запевнив вболівальників у своїй перемозі.

В.КЛИЧКО зазначив, що в цьому бою вперше захищатиме титул чемпіона світу за версіями IBF і IBO у важкій вазі.

“К.БРОК - дуже сильний боєць. У нього дуже гарна основа боксу, яку він одержав на аматорському ринзі. Він молодий і повний бажання завоювати титул чемпіона світу. На мені, як на чемпіоні, у цьому двобої лежить дуже велика відповідальність, оскільки відстояти титул куди складніше, аніж завоювати його”, - сказав В.КЛИЧКО.

Він повідомив, частина коштів – 250 тис. доларів, отриманих від продажу квитків на бій, піде на виконання програми ЮНЕСКО «Освіта для дітей у нестатку» у Намібії.

У свою чергу, К.БРОК подякував В.КЛИЧКУ за обрання його як суперника і висловив сподівання, що виграє бій.

Він наголосив, що його мало хвилює те, що говорять і думають про нього експерти. “Я виходжу на ринг, щоб перемагати та впевнено роблю це. Я вийду в ринг, щоб залишитися непереможеним та стати чемпіоном світу», - запевнив К.БРОК.

Двобій буде показано у прямій трансляції в 110 країнах світу.

31-річний К.БРОК на професійному рингу провів 28 боїв і 24 з них виграв нокаутом.