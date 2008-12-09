Луческу хоче поквитатися з «Барселоною»

Головний тренер донецького ФК "Шахтар" Мірча ЛУЧЕСКУ обіцяє, що сьогодні в завершальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА його команда спробує взяти реванш у "Барселони" за поразку в донецькому матчі 1 жовтня.

Про це М.ЛУЧЕСКУ заявив на прес-конференції перед матчем у Барселоні, повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря".

"Спробуємо взяти реванш за ту поразку, якої ми зазнали в Донецьку. Вважаю, рахунок тоді не відповідав тому, що було на футбольному полі", - сказав наставник "гірників".

Він визнав, що "це остання гра в групі, матч, який нічого не вирішує, всі команди зайняли свої місця". "Але водночас цей поєдинок важливий для іміджу обох команд", - наголосив М.ЛУЧЕСКУ.

Він зазначив, що "в цій грі, звичайно, набагато простіше "Барселоні", у якої чемпіонат триватиме". "Я ж турбуюся тільки про одне - щоб у наших гравців не було відпускного настрою, і багато хто не думав про те, що чемпіонат уже закінчився. Сподіваюся, до початку завтрашнього матчу гравці нашої команди підійдуть у стані повної готовності", - сказав тренер "Шахтаря".

Він також зазначив, що "дуже високо" оцінює гру "Барселони" і "дуже сильно" вражений роботою її головного тренера Хосепа ГВАРДІОЛИ.

"Він дуже гнучко вчинив, давши змогу відпочити ключовим гравцям (на матч із "Шахтарем" не вийдуть кілька провідних гравців основного складу "Барселони" - УНІАН). Тому цього разу він випустить на поле найбільш мотивованих гравців, які є на сьогодні. Я чекаю, що буде дуже жорстка гра", - сказав М.ЛУЧЕСКУ.