Шахтар більше не возитиме вболівальників за кордон
08:38, 09 грудня 2008Спорт
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Керівництво вирішило скоротити витрати
Керівництво донецького Шахтаря вирішило скоротити деякі витрати, пов`язані з маркетинговою діяльністю.
Вже оголошено, що вболівальники на виїзні матчі літати за рахунок клубу більше не будуть. У такі поїздки зазвичай Шахтар відправляв три літаки: один - з командою і два - з уболівальниками.
За словами генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, скорочення зазнають проекти, пов`язані з маркетинговою діяльністю.
"Ми зменшимо витрати, які можна назвати іміджевими. Аж до реклами матчів Шахтаря", - заявив Палкін.
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