Кличко приготував кілька комбінацій «спеціально для Рахмана»

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF та IBO важковаговик Володимир Кличко приготував кілька комбінацій і прийомів спеціально для Хасіма Рахмана, бій з яким відбудеться у цю суботу, 13 грудня, у Манхаймі (Німеччина).

"Якихось акцентів, що відрізняють мою підготовку до цього поєдинку ми не робили. Хіба що разом з тренером розробили декілька комбінацій і технічних прийомів, так би мовити, безпосередньо для Хасіма Рахмана", - сказав чемпіон в інтерв`ю "Команді".

"Основний етап підготовки залишився позаду, попереду ще тиждень спарингів, в яких я маю довести до досконалості як тактичні, так і стратегічні плани на сам поєдинок, а також відточити ті нові прийоми і комбінації, які ми розробили спеціально для цього протистояння з моїм тренером Емануелем Стюардом", - додав український боксер.

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