Алієв залишається в Динамо

Вчора головний тренер київського Динамо заявив, що півзахисник Олександр Алієв не збирається залишати його команду і переїздити до Росії.

Крім чуток про перехід Алієва в один з російських клубів Юрій Сьомін спростував поширену інформацію, про те, що декількох киян Сергій Овчінніков запрошує до Кубані.

Юрій Сьомін: "Зараз саме сезон для інформаційних "качок". Доведеться їх "відстрілювати". Алієв залишається в київському Динамо. Він грав в останньому матчі чемпіонату України з Іллічівцем і дуже потрібен нам.

Щодо переходу куди-небудь якихось київських динамівців нічого не знаю. Хоча, як і у кожного великого клубу, у нас є група сильних гравців, які не завжди потрапляють у склад. І з ними всяке може статися".

Football.ua