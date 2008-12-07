Збірна Афганістану - чемпіон світу з футболу серед бездомних

Збірна Афганістану стала переможницею чемпіонату світу з футболу серед бездомних, обігравши у фінальному матчі російську команду.

Фінальний матч турніру, що проходив в Мельбурні (Австралія), закінчився з рахунком 5:4 на користь збірної Афганістану. Наприкінці росіяни влаштували штурм воріт суперника, але дива творив голкіпер Абдул Орфан.

Збірна Афганістану виграла в Мельбурні всі свої матчі. Представники цієї азіатської країни виграли чемпіонат для бездомних вперше в історії.

Чемпіонат світу серед бездомних проводився вшосте, в змаганнях взяли участь збірні 56 країн. Турнір тривав тиждень, за цей час відбулися 349 матчів. Формат матчу: тривалість 14 хвилин; у грі беруть участь по чотири гравці (три польових і один воротар) з кожного боку, а також по чотири запасних; заміни по ходу гри дозволені; розміри майданчика - 22х16 метрів.

За регламентом чемпіонату світу для бездомних до участі в ньому допускаються спортсмени-аматори, які не мають певного місця проживання станом на липень 2007 року, а також ті, які проходять лікування від наркотичної або алкогольної залежності.

Попередні чемпіони світу серед бездомних: Австрія (2003), Італія (2004), Італія (2005), Росія (2006), Шотландія (2007).

2009 року турнір прийме італійський Мілан, в 2010-му він пройде в одному з міст Південної Америки.

РІА “Новости”