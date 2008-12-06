Результати 16-го туру англійської Прем'єр-ліги
23:12, 06 грудня 2008Спорт
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П`ятірка лідерів робить "свою гру"
Закінчилися сьогоднішні матчі 16-го туру англійської Прем`єр-ліги
Фулхем - Манчестер Сіті 1:1
Арсенал - Віган 1:0 (Адебайор 16)
Блекберн - Ліверпуль 1:3 (Санта Крус 86 - Хабі Алонсо 69, Бенаюн 79, Джеррард 90)
Болтон - Челсі 0:2 (Анелька 9, Деку 21)
Халл Сіті - Міддлсбро 2:1 (Тернбулл 82 автогол, Кінг 85 пен. - Тунджай 79)
Ньюкасл - Сток Сіті 2:2 (Оуен 8, 24 - Сідібе 60, Абдулайє Файє 90)
МЮ - Сандерленд 1:0 (Відич 90+1)
Таким чином, команди, які займають п`ять перших місць у таблиці - Ліверпуль, Челсі, Арсенал, МЮ, Халл Сіті - забирають по три очки.
7 грудня відбудуться матчі Вест Бромвіч - Портсмут, Евертон - Астон Вілла, а 8-го - Вест Хем - Тоттенхем.
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