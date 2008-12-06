Результати 16-го туру англійської Прем'єр-ліги

П`ятірка лідерів робить "свою гру"

Закінчилися сьогоднішні матчі 16-го туру англійської Прем`єр-ліги Фулхем - Манчестер Сіті 1:1 Арсенал - Віган 1:0 (Адебайор 16) Блекберн - Ліверпуль 1:3 (Санта Крус 86 - Хабі Алонсо 69, Бенаюн 79, Джеррард 90) Болтон - Челсі 0:2 (Анелька 9, Деку 21) Халл Сіті - Міддлсбро 2:1 (Тернбулл 82 автогол, Кінг 85 пен. - Тунджай 79) Ньюкасл - Сток Сіті 2:2 (Оуен 8, 24 - Сідібе 60, Абдулайє Файє 90) МЮ - Сандерленд 1:0 (Відич 90+1) Таким чином, команди, які займають п`ять перших місць у таблиці - Ліверпуль, Челсі, Арсенал, МЮ, Халл Сіті - забирають по три очки. 7 грудня відбудуться матчі Вест Бромвіч - Портсмут, Евертон - Астон Вілла, а 8-го - Вест Хем - Тоттенхем.

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