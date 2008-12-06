Мінімум 4 аеропорти мають бути стовідсотково готові до Євро-2012

Щонайменше 4 аеропорти України будуть стовідсотково готові приймати Євро-2012.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив національний координатор з підготовки аеропортів України до Євро-2012 Кирило ПОЛІЩУК під час перебування в Кіровограді.

Він запевнив, що всі підготовчі роботи на об’єктах ідуть за графіком.

«Можу довести, що заплановані в цьому році кошти уряд повністю профінансував – 1 млрд. 8 млн. грн. Деяку частину робіт просто не встигли виконати підрядники», - зазначив К.ПОЛІЩУК.

За його словами, з 15 по 19 грудня в трьох містах України – Львові, Києві, Донецьку – працюватимуть експерти УЄФА, які проаналізують стан підготовки кожного аеропорту. Остаточне рішення стане відоме у травні наступного року.

«Треба добре розуміти, що немає встановленого паритету: 6 міст у Польщі, 6 – в Україні. Прийматимуть ті міста, котрі продемонструють комплексну підготовку: аеропорт, стадіон, готелі, інфраструктура. Може статись, що в Польщі будуть готові 10 міст, а у нас лише 2», - пояснив К.ПОЛІЩУК.

Він також повідомив, що щодо аеропорту «Львів» на сьогодні є значні зрушення, які дають змогу сподіватись на повне виконання підготовчих робіт.

«Цієї середи віце-прем’єр Іван ВАСЮНИК провів нараду в присутності голови Львівської облдержадміністрації, мера міста, зацікавлених представників міністерств і відомств. Плануються серйозні роботи, пов’язані з подовженням злітно-посадочної смуги на 700 метрів, будівництво нового терміналу, здатного приймати тисячу пасажирів на годину. Днями було проведено тендер, у якому перемогла українська проектна організація», - зазначив національний координатор.

За словами К.ПОЛІЩУКА, занепокоєння викликає ситуація з аеропортом в Дніпропетровську.

«Дніпроавіа» знаходиться в стані банкрутства. Авіакомпанія і аеропорт зараз перебувають під заставою у приватної компанії. Але ті кошти, які сьогодні можна використати завдяки інвесторам, освоюються. Зокрема, зроблено ремонт на пероні. Звичайно, цього недостатньо», - резюмував К.ПОЛІЩУК.

Він повідомив, що на сьогодні визначені основні аеропорти, які прийматимуть Євро-2012: у Львові, Донецьку, Дніпропетровську, а також «Бориспіль» і «Жуляни» в Києві. Харківський і одеський аеропорти розглядаються як резервні.