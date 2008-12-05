Міністр: туристи мають проходити обов’язкову реєстрацію

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА вважає, що для попередження нещасних випадків з туристами в Кримських та Карпатських горах потрібно запровадити реєстрацію туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні по завершенні навчань співробітників МНС, які відбувалися поблизу Гурзуфа.

«Я думаю, що тут нам потрібно максимально працювати на законодавчому рівні, щоб максимальна кількість туристів реєструвалася. Тим більше реєстрація безкоштовна», - сказав він.

Пояснюючи необхідність таких дій, В.ШАНДРА проінформував, що тільки в цьому році в аварійно-рятувальних загонах Криму було офіційно зареєстровано 218 тис. туристів і жоден з них не постраждав.

«Це значить, туристи пройшли інструктаж, було перевірено їхнє спорядження, вони були на контролі і у випадку якоїсь ситуації рятувальні групи їх рятували», - зауважив В.ШАНДРА, додавши при цьому, що водночас внаслідок надзвичайних подій в Криму загинуло 36 туристів, які не були зареєстровані в аварійно-рятувальних загонах.

Взагалі, за його словами, сьогодні офіційно реєстрацію проходять лише 20% туристів із загальної кількості приїжджаючих на відпочинок у гори