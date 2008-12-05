Відомий боксер, депутат Київської міської ради та голова однойменної фракції Віталій КЛИЧКО заявив, що повернувся у спорт ненадовго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прямій телефонній лінії в газеті «Комсомольськая правда» в Україні».

«Я не збираюся ставити рекорди за віком. Я розумію, що є сили, є достатньо пороху в порохівницях – сухого, невикористаного, але я все-таки повернувся, продовжив свою спортивну кар`єру не на дуже довгий проміжок часу. Я думаю, не варто уявляти, що Віталій КЛИЧКО боксуватиме до сорока років», - сказав В.КЛИЧКО.

На питання, чим він займатиметься після того, як залишить спорт, В.КЛИЧКО сказав, що залишиться в політиці. Він наголосив, що сьогодні, попри тренування, здійснює повноцінну політичну роботу у фракції свого блоку в Київраді.

«Сьогодні я встав о шостій ранку, позаймався в спортзалі, а о дев`ятій був уже в офісі», - сказав В.КЛИЧКО.

За словами В.КЛИЧКА, сьогодні блок працює над тим, щоб до його лав увійшли нові люди, які підтримують позиції блоку, є принциповими і ставлять перед собою амбітні завдання. Він задоволений тим, що вже зараз блок набагато досвідченіший і сильніший, ніж два роки тому.

«Ми набираємо силу і найближчим часом ми зможемо про себе заявити ще голосніше», - сказав В.КЛИЧКО.

Відповідаючи на запитання, чи можна зараз говорити про те, що зможе він і його блок вийти на всеукраїнський політичний рівень, В.КЛИЧКО відповів: «Ми можемо говорити про всеукраїнський рівень, тому що Київ – це не всього лише «острівець» в Україні. Всі процеси взаємопов`язані, і ми можемо говорити не тільки про київський, а й про всеукраїнський рівень. Конкретніше на сьогодні я не готовий вам відповісти. Ложка дорога до обіду».

Кажучи про те, чи не збирається він залучити в політику свого брата Володимира КЛИЧКА, Віталій КЛИЧКО сказав, що наразі його брат цілком зосереджується на спорті. Водночас, за його словами, Володимир відстежує всі політичні події, які відбуваються в Україні, і тому не виключив, що він може зайнятися політикою в майбутньому.

«На сьогодні, можливо, він накопичує критичну масу, щоб зробити той чи інший крок», - зазначив В.КЛИЧКО-старший.

На прямій лінії він також зізнався, що мріє про те, щоб у сім`ю КЛИЧКІВ потрапив пояс чемпіона світу з боксу – той єдиний пояс, який ще не завоювали брати. «Залишився один пояс… Якщо не буде матчу-реваншу з Ленноксом ЛЬЮЇСОМ, я тримаю кулаки за Миколу ВАЛУЄВА. І мене цікавить ВАЛУЄВ не тільки як найбільший боксер за історію професійного боксу, а як володар титулу чемпіона світу. Я мрію, щоб усі (титули – УНІАН), а залишився тільки один останній титул – чемпіон світу, який гуляє десь там з ВАЛУЄВИМ разом, щоб цей пояс точно так само був у сім`ї КЛИЧКІВ», - сказав В.КЛИЧКО.