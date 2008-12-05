Володимир Кличко до бою з Рахманом провів 100 раундів спарингів

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO та IBO українець Володимир КЛИЧКО під час підготовки до матчу з американцем Хасимом РАХМАНОМ провів на Майорці близько 100 раундів поєдинків з десятком спарринг-партнерів, частина з яких - боксери-любителі, а частина – професіонали. Про це повідомляє офіційний сайт братів КЛИЧКІВ.

КЛИЧКО-молодший упевнений, що в матчі з ним Х.РАХМАН буде надзвичайно мотивований. "Перш за все, я чекаю від нього агресії, - наводить слова В.КЛИЧКА сайт. – Х.РАХМАН - високомотивований спортсмен. Адже на кону три чемпіонські пояси, і цьому бою приділяється дуже багато уваги. До того ж, треба розуміти, що в професійному боксі матеріальний бік грає не останню роль. Команда мого супротивника добре розуміє, що перемога наді мною дуже вигідна найближчим майбутнім з фінансової точки зору. Отже, думаю, Х.РАХМАН покаже набагато більше, ніж він може насправді".

7 грудня КЛИЧКО-молодший переїде до німецького Маннгейма, де продовжить підготовку до призначеного на 13 грудня бою з Х.РАХМАНОМ. Американський боксер замінив обов`язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF Олександра ПОВЄТКІНА, який одержав серйозну травму ноги під час підготовки до бою з Володимиром КЛИЧКОМ.