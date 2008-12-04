Закінчився перший тайм у матчах Кубка УЄФА

22:32, 04 грудня 2008
Спорт
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В усіх матчах рахунок відкрито

Закінчився перший тайм у сьогоднішніх матчах групового раунду Кубка УЄФА

Група E

Вольфсбург - Портсмут 2:2 (Дзеко 3, 23 - Дефо 11, Мвуемба 14)

Херенвеєн - Брага 1:1 (Сібон 19 - Куеста 35)

Група F

Астон Вілла - Жиліна 1:2 (Дельфонесо 28 - Лейтнер 15, Стівар 19)

Славія - Гамбург 0:1 (Оліч 30)

Група G

Копенгаген - Русенборг 0:1 (Іверсен 33)

Валенсія - Брюгге 0:1 (Алькарас 19)

Група H

Нансі - ЦСКА 1:2 (Зерка 5 - Лав 23, Рамон 33)

Лех - Депортіво 1:1 (Ренгвфо 41 - Колотто 3)

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