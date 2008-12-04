Закінчився перший тайм у матчах Кубка УЄФА

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Закінчився перший тайм у сьогоднішніх матчах групового раунду Кубка УЄФА Група E Вольфсбург - Портсмут 2:2 (Дзеко 3, 23 - Дефо 11, Мвуемба 14) Херенвеєн - Брага 1:1 (Сібон 19 - Куеста 35) Група F Астон Вілла - Жиліна 1:2 (Дельфонесо 28 - Лейтнер 15, Стівар 19) Славія - Гамбург 0:1 (Оліч 30) Група G Копенгаген - Русенборг 0:1 (Іверсен 33) Валенсія - Брюгге 0:1 (Алькарас 19) Група H Нансі - ЦСКА 1:2 (Зерка 5 - Лав 23, Рамон 33) Лех - Депортіво 1:1 (Ренгвфо 41 - Колотто 3)

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