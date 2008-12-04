Шева забив неймовірний гол (відео)

Головний тренер "Мілана" Карло Анчелотті сказав, що поразка в 1/8 Кубка Італії від "Лаціо" (1:2) не так важлива для команди, як відмінна гра форварда Андрія Шевченка, який забив перший м`яч у цьому сезоні за клуб.

"Ми не переживаємо важкі часи, - наводить слова Анчелотті channel4. І поразка не є ударом для нас. Упевнений, ми повернемося до своєї колишньої гри вже в недільному матчі Серії А з "Катанією".

Головне, що сьогодні Шевченко чудово себе проявив, ставши автором гола. Після вилучення Емерсона нам було важко грати, а наприкінці ми поплатилися за це, витратили багато енергії, але змирилися з поразкою. Команда показала гідну гру, а суперник показував не менш якісний футбол.

Відео голу Шевченка

Get the Flash Player to see this player.

Чемпіон