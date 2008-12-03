Закінчився перший тайм у матчах Кубка УЄФА

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Закінчшився перший тайм у матчах групового раунду Кубка УЄФА Закінчшився перший тайм у матчах групового раунду Кубка УЄФА Група A Манчестер Сіті - ПСЖ 0:0 Твенте - Шальке 1:0 (Вілаерт 3) Група B Металіст - Олімпіакос 0:0 Герта - Галатасарай 0:0 Група C Севілья - Партизан 1:0 (Л.Фабіано 32 пен.) Стандард - Сампдорія 3:0 (Камарго 23, Оньєву 35, Йованович 43) Група D (обидва матчі закінчилися) Спартак (Москва) - Неймеген 1:2 (Ковальчук 2 - ван Бекерінг 86, Шене 88) Удінезе - Динамо (Загреб) 2:1 (Квальярелла 5, Ободо 79 - Бішчан 90+2) У Удінезе 9 очок після трьох ігор, у Тоттенхема - 6(3), Неймегена 3(3), Спартака 3(3), Динамо - 3(4)

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