Закінчився перший тайм у матчах Кубка УЄФА
22:32, 03 грудня 2008Спорт
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У Харкові рахунок не відкритий
|Фото Андрія КРАВЧЕНКА
Група A
Манчестер Сіті - ПСЖ 0:0
Твенте - Шальке 1:0 (Вілаерт 3)
Група B Металіст - Олімпіакос 0:0
Герта - Галатасарай 0:0
Група C
Севілья - Партизан 1:0 (Л.Фабіано 32 пен.)
Стандард - Сампдорія 3:0 (Камарго 23, Оньєву 35, Йованович 43)
Група D (обидва матчі закінчилися)
Спартак (Москва) - Неймеген 1:2 (Ковальчук 2 - ван Бекерінг 86, Шене 88)
Удінезе - Динамо (Загреб) 2:1 (Квальярелла 5, Ободо 79 - Бішчан 90+2)
У Удінезе 9 очок після трьох ігор, у Тоттенхема - 6(3), Неймегена 3(3), Спартака 3(3), Динамо - 3(4)
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