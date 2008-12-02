«Золотий м'яч» дістався Роналду

Щорічну футбольну премію "Золотий м`яч" за підсумками 2008 року одержав нападаючий англійського клубу "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Засновник премії - французький тижневик France Football - повідомив на своєму інтернет-сайті, що португальський футболіст переміг за підсумками голосування 96 спортивних журналістів зі всього світу.

Премія "Золотий м`яч" вважається однією з найпрестижніших в світі футболу і вручається щорічно з 1956 року кращому футболістові Європи.

Всього список претендентів премії цього року складався з 30 прізвищ.

Минулого року Роналду зайняв друге місце в рейтингу France Football. Цей 23-річний футболіст став першим португальцем-володарем "Золотого м`яча" з 2000 року, коли нагорода була вручена Луїшу Фігу.

Португалець став беззастережним лідером голосування - його кандидатура одержала 446 очок. На другому місці - гравець іспанської "Барселони" аргентинець Ліонель Мессі. Третє місце в рейтингу зайняв гравець "Ліверпуля" і збірної Іспанії Фернандо Торрес.

А в 2007 році "Золотий м`яч" одержав півзахисник збірної Бразилії і італійського "Мілана" Кака. Цього року він знову увійшов до списку претендентів і посів восьме місце в підсумковому рейтингу.

Бі-бі-сі