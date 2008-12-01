Баварія відклала купівлю Тимощука

Перехід капітана пітерського "Зеніту" Анатолія Тимощука до мюнхенської "Баварії" відклали. У вихідні Тимощук зустрівся з керівництвом німецького клубу, і на цій зустрічі було вирішено, що півзахисник перейде до "Баварії" влітку 2009 року, а в найближчі декілька місяців гратиме за "Зеніт", пише видання "Спорт-Экспресс".

Тимощук обговорював свій майбутній перехід у Мюнхені з головою правління "Баварії" Карлом-Хайнцем Румменігге, його заступником Улі Генессом і членом правління клубу Карлом Гопфнером. 1 грудня півзахисник має повернутися в розташування "Зеніту".

За інформацією німецької газети Bild am Sonntag, орієнтовна вартість трансферу Тимощука - 15 мільйонів євро.

Лента.ру