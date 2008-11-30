Результати 17 туру Чемпіонату України з футболу

21:01, 30 листопада 2008
Спорт
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Лідери чемпіонату в ударі

Сьогодні відбулися 3 матчі 17 туру Чемпіонату України з футболу.

Динамо - Дніпро 2:1 (Діакате 80, Чернат 89 - Русол 91) 

Шахтар - Карпати 1:0 (Гладкий 67)

Таврія - Металіст 0:1 (Фомін 66)

Результати решти матчів:

Зоря - Ворскла 0:2 (Маркоскі 20, Кравченко 73)

ФК Львів - Іллічівець 2:1 (Баранець 44, Ващук 90 пен. - Іващенко 74)

Кривбас - Арсенал 1:0 (Мелащенко 90)

ФК Харків - Металург З 0:2 (Перішич 12, Вернидуб 22)

Чорноморець - Металург Д 2:1 (Косирін 35, Левіга 55 - Фернандеш 10 пен.)

 

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