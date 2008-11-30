Результати 15-го туру англійської Прем'єр-ліги

Лідери ще не грали

Закінчилися сьогоднішні матчі 15-го туру англійської Прем`єр-ліги: Астон Вілла - Фулхем 0:0 Міддлсбро - Ньюкасл 0:0 Сток Сіті - Халл Ситі 1:1 (Фуллер 73 пен. - Кінг 45) Сандерленд - Болтон 1:4 (Сіссе 11 - Тейлор 18, Кахілл 21, Елмандер 39, 55) Віган - Вест Бромвич 2:1 (Камара 61, Бойс 87 - Міллер 47) Завтра відбудуться матчі Манчестер Сіті - МЮ, Портсмут - Блекберн, Тоттенхем - Евертон, Челсі - Арсенал, а 1 грудня Ліверпуль - Вест Хем.

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