Результати 15-го туру англійської Прем'єр-ліги

00:03, 30 листопада 2008
Спорт
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Лідери ще не грали

Закінчилися сьогоднішні матчі 15-го туру англійської Прем`єр-ліги:

Астон Вілла - Фулхем 0:0

Міддлсбро - Ньюкасл 0:0

Сток Сіті - Халл Ситі 1:1 (Фуллер 73 пен. - Кінг 45)

Сандерленд - Болтон 1:4 (Сіссе 11 - Тейлор 18, Кахілл 21, Елмандер 39, 55)

Віган - Вест Бромвич 2:1 (Камара 61, Бойс 87 - Міллер 47)

Завтра відбудуться матчі Манчестер Сіті - МЮ, Портсмут - Блекберн, Тоттенхем - Евертон, Челсі - Арсенал, а 1 грудня Ліверпуль - Вест Хем.

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