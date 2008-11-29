Результати 17-го туру Чемпіонату України з футболу

Завтра грають Динамо, Металіст, Шахтар

Закінчилися сьогоднішні матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу: Зоря - Ворскла 0:2 (Маркоскі 20, Кравченко 73) ФК Львів - Іллічівець 2:1 (Б.Баранець 44, Ващук 90 пен. - Іващенко 74) Кривбас - Арсенал 1:0 (Мелащенко 90) ФК Харків - Металург З 0:2 (Перішич 12, Вернидуб 22) Нагадаємо, що вчора відбувся матч Чорноморець - Металург Д 2:1 (Косирін 35, Левіга 55 - Фернандеш 10 пен.) Завтра грають: Таврія - Металіст, Шахтар - Карпати, Динамо - Дніпро.

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