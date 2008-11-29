Результати 17-го туру Чемпіонату України з футболу
19:00, 29 листопада 2008Спорт
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Завтра грають Динамо, Металіст, Шахтар
Закінчилися сьогоднішні матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу:
Зоря - Ворскла 0:2 (Маркоскі 20, Кравченко 73)
ФК Львів - Іллічівець 2:1 (Б.Баранець 44, Ващук 90 пен. - Іващенко 74)
Кривбас - Арсенал 1:0 (Мелащенко 90)
ФК Харків - Металург З 0:2 (Перішич 12, Вернидуб 22)
Нагадаємо, що вчора відбувся матч
Чорноморець - Металург Д 2:1 (Косирін 35, Левіга 55 - Фернандеш 10 пен.)
Завтра грають: Таврія - Металіст, Шахтар - Карпати, Динамо - Дніпро.
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