Бій Кличко-Повєткін краще провести на стадіоні в Москві

Промоутерська компанія Sauerland Event, яка веде справи російського боксера-суперважкоатлета Олександра Повєткіна, має намір організувати бій свого підопічного з Володимиром Кличком у Москві, заявив РІА “Новости” співвласник Sauerland Event Каллі Зауерланд.

Поветкін, який місяць тому підвернув ногу, вимушений був відмовитися від матчу за чемпіонство у версіях IBF і WBO. Замість нього 13 грудня в Мангеймі (Німеччина) з українцем битиметься американець Хасим Рахман. Переможець цього бою, як вважає промоутер, не пізніше 13 вересня 2009 року зобов`язаний зустрітися з Повєткіним.

"Ми сподіваємося, що бій Кличка і Повєткіна відбудеться в Москві. Звісно, нині про це говорити рано. Спершу Кличко має 13 грудня перемогти Рахмана. Хоча, чесно кажучи, думаю, що переможе і зробить це достроково", - сказав Зауерланд.У разі перемоги українця будуть призначені торги за право організації бою Кличко-Повєткін, і, за словами Зауерланда, "наша компанія має намір їх виграти".

Зауерланд також дав зрозуміти, що бій Кличко-Повєткін, якщо все складеться, може відбутися на відкритому стадіоні. "Якщо промоутери Кличка дадуть згоду на проведення бою влітку, бій може відбутися на відкритому стадіоні... Ажіотаж навколо цього бою величезний. Отже, думаю, проблем з наповненням стадіону не буде", - підсумував він.