Металіст виграв у Галатасарая
21:42, 27 листопада 2008Спорт
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Сьогодні матчі Кубку УЄФА
|Фото AP
Галатасарай - Металіст 0:1 (Едмар 81)
Другий матч групи Олімпіакос - Бенфіка тільки почався, проте грецька команда відкрила рахунок на першій хвилині.
На цю хвилину закінчилися матчі:
Група А. Шальке - Манчестер Сіті 0:2 (Мваруварі 33, Айланд 67)
Група D. Неймеген - Тоттенхем 0:1 (О`Хара 14)
Група F. Жиліна - Славія 0:0
Група H. ЦСКА (Москва) - Лех 2:1 (Дзагоєв 31, Жирков 45 - Штилич 66)
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