Металіст виграв у Галатасарая

21:42, 27 листопада 2008
Спорт
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Сьогодні матчі Кубку УЄФА

Фото AP
Закінчився матч третього туру групи B групового етапу Кубку УЄФА

Галатасарай - Металіст 0:1 (Едмар 81)

Другий матч групи Олімпіакос - Бенфіка тільки почався, проте грецька команда відкрила рахунок на першій хвилині.

На  цю хвилину закінчилися матчі:

Група А. Шальке - Манчестер Сіті 0:2 (Мваруварі 33, Айланд 67)

Група D. Неймеген - Тоттенхем 0:1 (О`Хара 14)

Група F. Жиліна - Славія 0:0

Група H. ЦСКА (Москва) - Лех 2:1 (Дзагоєв 31, Жирков 45 - Штилич 66)

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