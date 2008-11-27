Шахтар і Динамо піднялися в рейтингу УЄФА

Донецький "Шахтар" поліпшив свої позиції в клубному рейтингу УЄФА. Обігравши швейцарський "Базель" (5:0), гірники перевершили свій торішній результат – 8,175 бала проти 7,975. Всього ж за п`ять сезонів виступів у єврокубках помаранчево-чорні набрали 53,222 бала. На сьогоднішній день це 27-й результат у Європі, повідомляє Террикон.

Київське "Динамо" так само робить крок уперед – підопічні Юрія Сьоміна показують кращу гру за останні чотири роки. Вже зараз кияни набрали 8,175 бала, а за підсумками п`яти сезонів – 32,220. На жаль, щоб потрапити до топ-50 такого результату недостатньо – "Динамо" на 55-му місці клубного рейтингу УЄФА.

"Дніпро" розташувався на 87-му місці (22,220 бала), харківський "Металіст", який продовжує виступи у Кубку УЄФА, - на 139-му (10,220 бала), донецький "Металург" влаштувався на 158-му місці (8,220 бала), а "Металург" запорізький – на 167-му (7,220 бала).