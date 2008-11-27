Те, про що так довго говорили, все таки сталося. Олег Блохін став безробітним. За обопільної згоди його контракт із футбольним клубом "Москва" розірвано, передає ICTV.

За підсумками чемпіонату вже колишній клуб Блохіна зайняв лише 9-ту позицію, а сам наставник запам’ятався скандальною поведінкою, коли після матчу Кубку УЄФА проти "Легії" вигнав польських журналістів із прес-конференції.