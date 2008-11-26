Шахтар виграв 5:0

Закінчився матч п`ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА в групі C:

Шахтар - Базель 5:0 (Жадсон 32, 65, 72, Вілліан 51, Селезньов 74).

У другому матчі цієї групи також було багато голів:

Спортинг - Барселона 2:5 (Велосо 65, Лідсон 66 - Анрі 14, Піке 17, Мессі 49, Канейра 67 автогол, Кркліч 75 пен.)

Тепер у Барселони 13 очок, у Спортинга - 9, у Шахтаря - 6, у Базеля - 1