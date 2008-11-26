Закінчився перший тайм у матчах Ліги чемпіонів
22:35, 26 листопада 2008Спорт
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Шахтар веде в рахунку
Закінчився перший тайм в сьогоднішніх матчах п`ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА:
Група А
Бордо - Челсі 0:0
Клуж - Рома 1:2 (Коне 30 - Брігі 11, Тотті 23)
Група B Анортосіс - Вердер 0:0
Інтер - Панатінаїкос 0:0
Група C
Шахтар - Базель 1:0 (Жадсон 32)
Спортинг - Барселона 0:2 (Анрі 14, Піке 17)
Група D Атлетіко - ПСВ 2:0 (Сімао 14, Родрігес 28)
Ліверпуль - Марсель 1:0 (Джеррард 23)
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