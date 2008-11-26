Закінчився перший тайм у матчах Ліги чемпіонів

22:35, 26 листопада 2008
Спорт
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Шахтар веде в рахунку

Закінчився перший тайм в сьогоднішніх матчах п`ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА:

Група А

Бордо - Челсі 0:0

Клуж - Рома 1:2 (Коне 30 - Брігі 11, Тотті 23)

Група B

Анортосіс - Вердер 0:0

Інтер - Панатінаїкос 0:0

Група C

Шахтар - Базель 1:0 (Жадсон 32)

Спортинг - Барселона 0:2 (Анрі 14, Піке 17)

Група D

Атлетіко - ПСВ 2:0 (Сімао 14, Родрігес 28)

Ліверпуль - Марсель 1:0 (Джеррард 23)

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