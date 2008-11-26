Закінчився перший тайм у матчах Ліги чемпіонів

Шахтар веде в рахунку

Закінчився перший тайм в сьогоднішніх матчах п`ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА: Група А Бордо - Челсі 0:0 Клуж - Рома 1:2 (Коне 30 - Брігі 11, Тотті 23) Група B Анортосіс - Вердер 0:0 Інтер - Панатінаїкос 0:0 Група C Шахтар - Базель 1:0 (Жадсон 32) Спортинг - Барселона 0:2 (Анрі 14, Піке 17) Група D Атлетіко - ПСВ 2:0 (Сімао 14, Родрігес 28) Ліверпуль - Марсель 1:0 (Джеррард 23)

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