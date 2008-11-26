Блохін залишив посаду головного тренера ФК "Москва"
"...зустрінемося за інших обставин"
Блохін звільнений від обов`язків головного тренера футбольного клубу "Москва", повідомляє портал Sports.ru.
"Я хочу подякувати всьому тренерському штабові за роботу, потиснути Олегу Володимировичу руку. Після тривалого обговорення і аналізу ситуації ми ухвалили таке рішення", - заявив президент столичного клубу Ігор Дмитрієв.
У чемпіонаті Росії-2008 "Москва" посіла дев`яте місце, а в Кубку УЄФА не змогла подолати бар`єр першого раунду. Блохин відпрацював з "городянами" один рік.
"Тренерське життя зазнає таких ударів. Я не вважаю дев`яте місце неуспіхом. На мою думку, це був добрий сезон. Проте я хочу подякувати всім, з ким працював, спасибі вам. Може, ми ще й зустрінемося за інших обставин. Так чи інакше, мені зараз дуже важко говорити», – сказав Блохін.
За даними Sports.ru, головним кандидатом на посаду, що звільнилася, є наставник пермського "Амкара" Міодраг Божович.