Алієву в роздягальні «трохи перепало»

У вівторок київське "Динамо" поступилося в Лондоні "Арсеналу" (0:1), пропустивши гол на останніх хвилинах поєдинку. Ця поразка коштувала команді Сьоміна навіть теоретичних шансів на вихід з групи, тому зрозуміло, що після закінчення зустрічі гравці "Динамо" виходили дуже засмученими. Проте, від спілкування з пресою динамівці не відмовлялися.

"Спочатку були налаштовані забирати з Лондона очки, тому що вони нам дуже потрібні були для вирішення завдання виходу з групи, - говорить голкіпер "Динамо" Станіслав Богуш. - Важко щось зараз коментувати, ймовірно, якась лиха година настала останнім часом для нашої команди. У трьох матчах з п`яти ми пропускаємо безглузді м`ячі у самому кінці поєдинку. Можливо, позначається брак досвіду, і через це нам просто необхідно пройти. Все-таки у нас молода команда. Але в цілому, у мене просто немає слів. До всього іншого, вразили абсолютно незрозумілі дії арбітра. Важко зараз щось коментувати докладніше, але дуже прикро, всі хлопці, звичайно, засмучені.

"Динамо" втратило шанси на вихід з групи. На питання, чи зуміє команда відійти від психологічного нокдауну і відшукати мотивацію на завершальний матч з "Фенербахче", воротар відповів: "Упевнений, з мотивацією у нас проблем не буде. Ми зобов`язані подарувати вболівальникам європейську весну. Адже у нас зовсім ще недавно були дуже хороші шанси на продовження боротьби в Лізі чемпіонів. Ми не маємо права втратити путівку в Кубок УЄФА. Це буде схоже на злочин по відношенню до наших уболівальників і керівництва клубу.

Богуш також розповів про те, що відбувалося відразу після гри:

"Чесно кажучи, спочатку була повна тиша. Потім якось намагалися по гарячих слідах розібрати епізод з пропущеним голом. До кінця ніхто до ладу не зрозумів, як таке могло статися. За що був видалений Алієв, теж не зовсім ясно. Ось про ці два моменти і йшла мова в роздягальні після гри".

Воротар говорить, що на першому розборі польотів Алієву "дісталося" від тренера:

"Звичайно, трохи йому перепало. Пом`якшувальним чинником є те, що Алієв був видалений в самій кінцівці матчу, але не думаю, що це може служити йому виправданням. Але то справа така - після бійки кулаками не махають", - цитує Богуша Dynamo.kiev.ua.