Шахтар проти Базеля зіграє без преміальних - Ахметов

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов не обіцяв гравцям команди ніяких преміальних за перемогу в сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів над швейцарським «Базелем». Про це пан Ахметов заявив вчора журналістам під час відкритого тренування клубу, повідомляє прес-служба ФК «Шахтар»

«Мої футболісти, коли їм говорять про премії - грають погано. І навпаки, коли розмова про додаткове заохочення не йде, вони виступають дуже добре. Для них найбільша премія - виправдати довіру вболівальників і показати, що «Шахтар» може грати краще, ніж це було в першому колі українського чемпіонату». – сказав Рінат Ахметов.

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