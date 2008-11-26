Сьомін висловив свої емоції кількома словами

Як повідомляв УНІАН, вчора в поєдинку 5-го кола групового турніру Ліги чемпіонів київське «Динамо» поступилося в Лондоні місцевому «Арсеналу» з рахунком 1:0

Наставник «Динамо» Юрій Сьомін, який втратив через червону картку Олександра Алієва, все одно знайшов теплі слова в адресу команди, хоч і нарікав на брак досвіду.

“Вважаю, можу все висловити кількома словами: у нас немає досвіду. До кінця ми почали втомлюватися. Було декілька епізодів, з яких ми не змогли вичавити максимум. Гра була більш-менш рівна, і наші футболісти діяли добре, але врешті-решт враховується тільки результат. У випадку поразки прийнято винуватити тренера. Найголовніше - "Арсенал" переміг, результат зафіксований, і його не змінити. Суперник забив на один м`яч більше і переміг. Гравці були готові до цього матчу, добре виконували свої завдання і дотримувалися обраної стратегії. Більшого я від них вимагати не можу”, цитує Сьоміна офіційний сайт УЄФА.