Ющенко дав орден Суркісу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня президента ФК «Динамо» Київ» Ігоря СУРКІСА.

Як зазначається в указі від 21 листопада, обнародуваному на офіційному сайті глави держави, І.СУРКІСА нагороджено “за визначний особистий внесок у розвиток українського футболу, піднесення спортивного авторитету України в світі, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 50-річчя від дня народження”.

Президент ФК «Динамо» Київ» І.СУРКІС 22 листопада відзначив свій 50-річний ювілей.