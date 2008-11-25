Ющенко дав орден Суркісу
16:40, 25 листопада 2008Спорт
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Президент «Динамо» відзначив 50-річний ювілей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня президента ФК «Динамо» Київ» Ігоря СУРКІСА.
Як зазначається в указі від 21 листопада, обнародуваному на офіційному сайті глави держави, І.СУРКІСА нагороджено “за визначний особистий внесок у розвиток українського футболу, піднесення спортивного авторитету України в світі, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 50-річчя від дня народження”.
Президент ФК «Динамо» Київ» І.СУРКІС 22 листопада відзначив свій 50-річний ювілей.
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