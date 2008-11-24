Де відбудеться чемпіонат світу з футболу – 2018?

Країна-господар чемпіонату світу з футболу 2018 року буде визначена Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) в грудні 2010 року, повідомляє AFP з посиланням на генсекретаря ФІФА Джерома Фальке.

Оголошеними кандидатами на проведення світової першості, яка має дістатися Європі, є Англія, а також Бельгія і Нідерланди, які подали спільну заявку.

Як повідомляє РІА “Новости”, над тим, щоб також поборотися за проведення чемпіонату світу, міркують Іспанія й Росія.